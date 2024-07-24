В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного в Москве

По информации Mash, Серебряков поставил СВУ под днищем Toyota Land Cruiser примерно в 2.20, через 20 минут выехал с места преступления, в 3.20 был в московском аэропорту Внуково, а в 5.37 — уже вылетел в Турцию. Турецкие пограничники не остановили его при проходе паспортного контроля, поскольку к тому времени информации о Серебрякове еще не было в базе Интерпола.