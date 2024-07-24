В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного в Москве

В турецком Бодруме местная полиция задержала россиянина Евгения Серебрякова, которого подозревают в подрыве автомобиля российского военного в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал NTV Haber со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, подозреваемый находился в аэропорту Бодрума в 9.40 по Москве, а в 10.30 — сотрудники российского подразделения Интерпола позвонили турецким коллегам и сообщили, что Серебряков прибыл в Турцию.
По информации Mash, Серебряков поставил СВУ под днищем Toyota Land Cruiser примерно в 2.20, через 20 минут выехал с места преступления, в 3.20 был в московском аэропорту Внуково, а в 5.37 — уже вылетел в Турцию. Турецкие пограничники не остановили его при проходе паспортного контроля, поскольку к тому времени информации о Серебрякове еще не было в базе Интерпола.
Toyota Land Cruiser Prado взоврался на севере Москвы, во дворе дома на улице Синявинской, утром 24 июля. Внутри находились мужчина и женщина, они пострадали. По информации телеканала «360», мужчине оторвало ступни.
Сперва в СМИ появилась информация, что владелец автомобиля — заместитель начальника центра спутниковой связи ВС РФ Андрей Торгашев. Однако позже он сам опроверг это, а автомобиль оказался в собственности его полного тезки — тоже российского военного. «Интерфакс» уточнил, что хозяин авто имеет звание полковника и служит руководителем подразделения Генштаба.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Серебрякову грозит до 20 лет лишения свободы.
Источник Russia Today рассказал, что следствие рассматривает несколько версий: диверсию украинских спецслужб, бытовой конфликт или конфликт из‑за бизнеса. В Киеве отрицают причастность к произошедшему.