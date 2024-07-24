В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины военного в Москве

Сегодня в 19:22
Фото: @AliYerlikaya/X

В турецком Бодруме местная полиция задержала россиянина Евгения Серебрякова, которого подозревают в подрыве автомобиля российского военного в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал NTV Haber со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, подозреваемый находился в аэропорту Бодрума в 9.40 по Москве, а в 10.30 — сотрудники российского подразделения Интерпола позвонили турецким коллегам и сообщили, что Серебряков прибыл в Турцию.

Видео: @AliYerlikaya/X

По информации Mash, Серебряков поставил СВУ под днищем Toyota Land Cruiser примерно в 2.20, через 20 минут выехал с места преступления, в 3.20 был в московском аэропорту Внуково, а в 5.37 — уже вылетел в Турцию. Турецкие пограничники не остановили его при проходе паспортного контроля, поскольку к тому времени информации о Серебрякове еще не было в базе Интерпола.

Toyota Land Cruiser Prado взоврался на севере Москвы, во дворе дома на улице Синявинской, утром 24 июля. Внутри находились мужчина и женщина, они пострадали. По информации телеканала «360», мужчине оторвало ступни.

Сперва в СМИ появилась информация, что владелец автомобиля — заместитель начальника центра спутниковой связи ВС РФ Андрей Торгашев. Однако позже он сам опроверг это, а автомобиль оказался в собственности его полного тезки — тоже российского военного. «Интерфакс» уточнил, что хозяин авто имеет звание полковника и служит руководителем подразделения Генштаба.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Серебрякову грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник Russia Today рассказал, что следствие рассматривает несколько версий: диверсию украинских спецслужб, бытовой конфликт или конфликт из‑за бизнеса. В Киеве отрицают причастность к произошедшему.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами