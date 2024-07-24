В России появился проект, где девушки делятся информацией о небезопасных местах в городах

Сегодня в 18:28
Фото: Luca Severin/Unsplash

В России появился проект под названием «Попутчицы», призванный помочь девушкам оставаться в безопасности во время передвижения по городам. Его создали фемактивистки в качестве волонтерской инициативы.

Девушки запустили чат в телеграме, в котором жительницы разных городов могут делиться информацией о небезопасных местах. Там же они могут искать попутчиц, чтобы не ходить в темное время суток по улицам в одиночку.

Вскоре проект дополнился картой, в которой собрали важную информацию. На карту любая женщина может добавить данные о неосвещенных дорогах или подозрительных людях на пути.

«Мы собираем ваши истории о небезопасных местах в городах. Это не просто коллекция рассказов, но и шаг к изменению ситуации», — пояснили создательницы «Попутчиц».

Карта неспокойных мест, как надеются они, поможет женщинам избегать опасных районов и выбирать более комфортные маршруты. В будущем доступ к ней можно будет получить в приложении.

В данный момент феминистки работают над созданием приложения. В команде «Попутчиц» сейчас восемь человек. Они самостоятельно занимаются разработкой, дизайном, фандрайзингом, SMM и развитием проекта.

Присоединиться к команде волонтеров могут все желающие. «„Попутчица“ — место солидарности и значимости индивидуальных историй. Мы хотим помочь обрести свой голос тем, кто пока молчит, и сделать мир более безопасным», — говорят авторы проекта.

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