В России появился проект, где девушки делятся информацией о небезопасных местах в городах

В России появился проект под названием «Попутчицы», призванный помочь девушкам оставаться в безопасности во время передвижения по городам. Его создали фемактивистки в качестве волонтерской инициативы.
Девушки запустили чат в телеграме, в котором жительницы разных городов могут делиться информацией о небезопасных местах. Там же они могут искать попутчиц, чтобы не ходить в темное время суток по улицам в одиночку.
Вскоре проект дополнился картой, в которой собрали важную информацию. На карту любая женщина может добавить данные о неосвещенных дорогах или подозрительных людях на пути.
«Мы собираем ваши истории о небезопасных местах в городах. Это не просто коллекция рассказов, но и шаг к изменению ситуации», — пояснили создательницы «Попутчиц».
Карта неспокойных мест, как надеются они, поможет женщинам избегать опасных районов и выбирать более комфортные маршруты. В будущем доступ к ней можно будет получить в приложении.
В данный момент феминистки работают над созданием приложения. В команде «Попутчиц» сейчас восемь человек. Они самостоятельно занимаются разработкой, дизайном, фандрайзингом, SMM и развитием проекта.
Присоединиться к команде волонтеров могут все желающие. «„Попутчица“ — место солидарности и значимости индивидуальных историй. Мы хотим помочь обрести свой голос тем, кто пока молчит, и сделать мир более безопасным», — говорят авторы проекта.