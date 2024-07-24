Майкл Бэй может снять фильм по «Skibidi Toilet» в стиле «Джона Уика» и «Района № 9»

В Голливуде разрабатывается фильм по интернет-мему и ютуб-сериалу «Skibidi Toilet». Об этом сообщает Variety.
Возможной адаптацией займутся Майкл Бэй, известный по работе над франшизой «Трансформеры», и экс-президент Paramount Pictures Адам Гудман. «Алексей Герасимов [автор „Skibidi Toilet“] создает нечто, что может стать следующими „Трансформерами“ или вселенной Marvel», — сказал Гудман.
Экс-президент Paramount Pictures не стал называть конкретные студии и организации, с которыми он ведет переговоры о создании теле- и киноадаптации. Но отметил, что рассматривается возможность создания гибридной анимационной/живой версии «Skibidi Toilet», которую он стилистически сравнивает с фильмами «Джон Уик» и «Район № 9».
«Если мы найдем партнера, который действительно верит в то, что у нас есть возможности для развития сюжета и для того, чтобы он стал тем, чем мы надеемся, тогда кино и телевидение покажутся нам естественным продолжением», — отметил Гудман.
Осенью в продажу выйдут игрушки по «Skibidi Toilet». Производитель игрушек Bonker Toys подписал соглашение с компанией Invisible Narratives, которая владеет правами на «Skibidi Toilet». Креативным советником этой компании выступает Майкл Бэй.
7 февраля 2023 года российский аниматор Алексей Герасимов загрузил на свой ютуб-канал DaFuq?!Boom! 11-секундное видео под названием «Skibidi Toilet», в котором была показана поющая голова, выходящая из унитаза. Постепенно Skibidi превратился в интернет-феномен. Мем даже занял первое место в разделе трендов, определивших 2023 год на ютубе.
В январе 2024 года в СМИ появилась информация о проверке «Skibidi Toilet» со стороны российской полиции. На мультсериал якобы пожаловался житель Москвы, который увидел своего ребенка за просмотром.
В апреле депутатам Заксобрания Петербурга включили «Skibidi Toilet» во время заседания. Детский омбудсмен города Анна Митянина назвала сериал вакханалией, каждую серию которой с нетерпением ждут дети.