Режиссер «Логана» против мультивселенных: «Они враги сторителлинга»

Режиссер «Логана» и «Индианы Джонса-5» Джеймс Мэнголд высказался против мультивселенных. Он считает их врагом хороших историй. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.
В данный момент постановщик завершает работу над байопиком о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец». Журналист издания спросил у него о письме от Джонни Кэша, с которым заметили исполнителя главной роли Тимоте Шаломе. Режиссер подтвердил, что кантри-легенда станет персонажем картины, его играет Бойд Холбрук.
Интервьюер предположил, что снятый Мэнголдом в 2005-м фильм о музыканте «Переступить черту» с Хоакином Фениксом мог бы войти в киновселенную проекта о Дилане.
«Я не работаю с мультивселенными. Да и Кэшу в том фильме было около 30 лет. Я обожаю Хоакина, но ему уже далеко не 30. И он, и Дилан в тот момент были довольно молоды», — объяснил Мэнголд.
«Даже удивительно, что я работал над фильмами из больших франшиз, ведь я ненавижу работать со вселенными из нескольких фильмов. По-моему, это настоящий враг сторителлинга. Даже смерть сторителлинга. Почему‑то людям интереснее смотреть за тем, как кубики лего складываются в большую фигуру, чем следить за отдельными сюжетами», — отметил постановщик.
«Для меня целью всегда был ответ на вопрос, что уникального я могу сделать в конкретном фильме с конкретными персонажами. Я не хочу заставлять зрителей думать о других фильмах или пасхалках, ведь это действует на интеллект, а не на эмоции. Фильмы должны воздействовать на эмоции», — подчеркнул он.
Высказывание Мэнголда интересно в контексте надвигающегося релиза «Дэдпула и Росомахи». Новая картина Marvel возвращает на экраны героя Людей Икс, погибшего в финале «Логана» как раз с помощью мультивселенной. Не всем кинокритикам это понравилось.