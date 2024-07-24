Российские стриминги заблокировали песню «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки*

В «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и «МТС Музыке» по требованию Роскомнадзора заблокировали песню «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки*. В «Звуке» трек пока доступен.
В «Яндекс Музыке» под блокировку попала лишь версия песни с альбома «Царь горы» Noize MC, а треки с пластинки «Чайлдфри» до сих пор можно послушать. На всех стримингах также доступна инструментальная версия композиции.
Причины блокировки не уточняются. В конце июня замминистра юстиции Всеволод Вуколов рассказал о подготовке законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри. По мнению чиновника, такая идеология имеет экстремистскую направленность.
«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто‑то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, сегодня много», — сказал чиновник.
В начале июля по требованию Роскомнадзора «Яндекс Музыка» и «МТС Музыка» заблокировали песню «Дымок» Ицыка Цыпера.
*Елизавета Гырдымова (Монеточка) и Иван Алексеев (Noize MC) внесены Минюстом в реестр иноагентов.