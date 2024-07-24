Российские стриминги заблокировали песню «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки*

«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто‑то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, сегодня много», — сказал чиновник.