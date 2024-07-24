Действие «Империи» разворачивается во французской рыбацкой деревушке, которая становится ареной битвы двух инопланетных цивилизаций — добра и зла. Противники стараются завладеть новорожденным сыном местного рыбака — ребенком с задатками нового Мессии или Антихриста. В своем стремлении гости из космоса не останавливаются ни перед чем — они рубят головы местным жителям, похищают их, насылают космическую бурю и ведут приготовления к финальной битве.