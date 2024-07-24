Кинодистрибьютор «Русский репортаж» поделился с «Афишей Daily» дублированным трейлером «Империи» — галактической комедии Брюно Дюмона («Суперзвезда», «В тихом омуте»). В российский прокат картина выйдет 1 августа.
Действие «Империи» разворачивается во французской рыбацкой деревушке, которая становится ареной битвы двух инопланетных цивилизаций — добра и зла. Противники стараются завладеть новорожденным сыном местного рыбака — ребенком с задатками нового Мессии или Антихриста. В своем стремлении гости из космоса не останавливаются ни перед чем — они рубят головы местным жителям, похищают их, насылают космическую бурю и ведут приготовления к финальной битве.
Главные роли в «Империи» исполнили Анамария Вартоломеи («Событие» Одри Диван), Лина Кудри («Французский вестник» Уэса Андерсона), Камилль Коттен («Дом Gucci») и Фабрис Лукини («Мое преступление»).
По мнению кинокритика Евгения Ткачева, Дюмон «снял по-линчевски сатирическую и абсурдистскую пародию на самую известную космооперу».
Премьера «Империи» прошла на Берлинском кинофестивале, где она получила приз жюри. Автор картины Брюно Дюмон — пятикратный лауреат Каннского кинофестиваля. Его фильм «Жанна» получил в 2019 году в Каннах спецприз «Особый взгляд», а лента «В тихом омуте» за три года до этого была отмечена за лучший звук.