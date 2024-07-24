Mattel выпустила незрячую Барби и темнокожую Барби с синдромом Дауна

Mattel представила две новые куклы Барби, призванные сделать продукцию компании более инклюзивной: первую незрячую Барби и первую темнокожую Барби с синдромом Дауна, передает The Guardian.
Для создания незрячей куклы компания сотрудничала с Американским фондом поддержки слепых, чтобы все — от глаз куклы до ее одежды — точно отображало людей с нарушением зрения. В комплекте с куклой идет бело-красная трость с зефирным наконечником, а взгляд Барби направлен немного вверх и в сторону, чтобы «точно отразить иногда отличающийся взгляд слепого человека».
Кукла одета в розовую атласную футболку и фиолетовую юбку из тюля с тактильными деталями — застежками на спине и эластичным поясом на юбке. Их добавили, чтобы куклу было легче одевать незрячим людям.
«Мы понимаем, что Барби — это гораздо больше, чем просто кукла. Она олицетворяет самовыражение и может создать чувство сопричастности», — заявила Криста Бергер, старший вице-президент Barbie и глава глобального подразделения кукол.
Темнокожая Барби с синдромом Дауна была создана совместно с американской организацией National Down Syndrome Society. В прошлом году компания уже выпускала белую куклу с таким диагнозом.
У новой Барби более низкий рост, длинное туловище и низкий мышечный тонус, чтобы отразить физические особенности некоторых людей с генетическим заболеванием. У куклы также заплетенные в косу волосы — ключевая особенность, о которой просила фокус-группа, состоящая из чернокожих представителей сообщества людей с синдромом Дауна, с которыми работал NDSS.
Обе куклы входят в линейку Barbie Fashionistas, которая была запущена в 2009 году, а сейчас включает 176 кукол с 9 различными типами тела, 35 оттенками кожи и 94 прическами. Ранее компания представила Барби с протезом ноги и инвалидной коляской, а также глухую Барби и Кена с витилиго — аутоиммунным заболеванием, при котором кожа теряет пигмент.