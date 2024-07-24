Mattel выпустила незрячую Барби и темнокожую Барби с синдромом Дауна

Для создания незрячей куклы компания сотрудничала с Американским фондом поддержки слепых, чтобы все — от глаз куклы до ее одежды — точно отображало людей с нарушением зрения. В комплекте с куклой идет бело-красная трость с зефирным наконечником, а взгляд Барби направлен немного вверх и в сторону, чтобы «точно отразить иногда отличающийся взгляд слепого человека».