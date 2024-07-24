Тимоте Шаламе поет в первом тизере байопика о Бобе Дилане

Searchlight Pictures опубликовал первый тизер биографического фильма про Боба Дилана под названием «Совершенный незнакомец». Премьера состоится в январе 2025 года.
Музыканта сыграл Тимоте Шаламе. В ролике он гуляет по любимым местам Дилана в Манхэттене, включая Cafe Wha? и Hotel Chelsea, а также поет «A Hard Rain’s a‐Gonna Fall».
Байопик рассказывает о первых годах жизни легенды фолк-музыки в Нью-Йорке вплоть до того момента, когда он взял в руки электрогитару во время своего выступления на Ньюпортском фестивале в 1965 году.
Ради подготовки к роли Шаламе прослушал множество неизданной музыки Боба Дилана. «Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. <…> У меня такое чувство, будто я держу золото или что‑то в этом роде», — рассказал актер.
В фильме также сыграл Эдвард Нортон (он заменил Бенедикта Камбербатча, который вышел из проекта). Актер исполнил роль наставника Боба Дилана Пита Сигера.
Фильм снял Джеймс Мэнголд. Он известен по таким картинам, как «Прерванная жизнь», «Переступить черту», «Росомаха: Бессмертный» и «Логан».
Шаламе самостоятельно исполнит все песни в фильме. Актер работал над вокалом с командой, которая помогала Остину Батлеру в байопике об Элвисе Пресли. Дилан также лично комментировал сценарий для Шаламе и провел несколько дней с режиссером Джеймсом Мэнголдом, обсуждая фильм.