Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии

Площадь Европы открыли в Москве в 2002 году в качестве символа единения континента. Это был общий проект России и Бельгии. В центре площади установили авангардистский памятник бельгийского скульптора Оливье Стребеля «Похищение Европы». На площади стоят 48 колонн, на которых висели флаги европейских стран. В марте 2023 года флаги убрали, не объяснив причин.