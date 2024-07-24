Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии

Сегодня в 15:26
Фото: сайт мэра Москвы

В Москве площадь Европы, расположенную у Киевского вокзала, переименовали в площадь Евразии. Об этом говорится в указе, подписанном мэром города Сергеем Собяниным.

Как пишет агентство «Прайм», переименование «отражает намерение Москвы дать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии».

Площадь Европы открыли в Москве в 2002 году в качестве символа единения континента. Это был общий проект России и Бельгии. В центре площади установили авангардистский памятник бельгийского скульптора Оливье Стребеля «Похищение Европы». На площади стоят 48 колонн, на которых висели флаги европейских стран. В марте 2023 года флаги убрали, не объяснив причин.

В других российских городах тоже были площади, топонимически связанные с Европой. В последние годы их переименовали: площадь Совета Европы в Саратове стала площадью Героев Донбасса, а площадь Европы в Перми теперь площадь Трех Столетий.

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