Режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван снимет ремейк классического «Создания из Черной Лагуны»

Режиссер Джеймс Ван, известный по хоррор-франшизам «Астрал», «Пила» и «Заклятие», а также по «Аквамену», поработает над ремейком классического фильма ужасов 1954 года «Создание из Черной Лагуны». Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.