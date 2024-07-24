Режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван снимет ремейк классического «Создания из Черной Лагуны»

Режиссер Джеймс Ван, известный по хоррор-франшизам «Астрал», «Пила» и «Заклятие», а также по «Аквамену», поработает над ремейком классического фильма ужасов 1954 года «Создание из Черной Лагуны». Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
Сценарий напишет Уилл Бил, работавший с Ваном над «Акваменом». Как отмечает онлайн-портал World of Reel, картина, скорее всего, станет частью «Вселенной монстров» студии Universal, в которую уже входят «Человек-невидимка» и грядущий «Человек-волк».
Оригинальная лента рассказывала о странном доисторическом звере, скрывающемся в глубинах амазонских джунглей, и группе ученых, которые пытаются поймать его, чтобы доставить в цивилизацию для изучения.
В отличие от других проектов классической серии фильмов ужасов Universal, например «Дракулы» и «Франкенштейна», «Создание из Черной Лагуны» не имело кассового успеха, но со временем приобрело культовый статус.