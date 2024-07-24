Участники шоу «Последний герой» съели выдру. Прокуратура подозревает их в незаконной охоте

Обзорщик отметил и противоречие в поведении участников: «Напомню, что в прошлом выпуске они безвозмездно отпустили поросенка, сказав, что не готовы пока никого убивать, и буквально через день поймали несчастное дикое животное самым негуманным методом. <…> У них была гречка „всему голова“, рыба, папоротник. Да и сами участники не такие уж стройняшки, чтобы видеть в каждом движущемся предмете еду».