Участники шоу «Последний герой» съели выдру. Прокуратура подозревает их в незаконной охоте

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту убийства выдры участниками шоу «Последний герой. Русский сезон». Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
На инцидент во время съемок шоу обратил внимание обзорщик российских телешоу Andy Goldred. Выпуск вышел в эфир 20 июля и был снят на берегу Телецкого озера, там находится охраняемая территория Алтайского биосферного заповедника.
По сюжету реалити-шоу команда «Медведей» нашла и установила капкан, на утро участники обнаружили попавшую в него выдру. Нейрохирург Адам Царикаев добил животное, разделал тушу и отдал ее партнерам на приготовление. Несколько секунд операторы показывали процесс освежевания, а потом и получившееся мясо. Goldred подчеркнул, что «в кадре лежала груда кровавого мяса с милой мохнатой лапкой».
В пострелизе выпуска «ТВ-3» также пишет о мясе выдры: «Племя „Медведей“, наконец, поест жареного мяса. Правда, речь идет не о сочном говяжьем стейке, а о мясе выдры, которую поймали в капкан. Где бы еще в жизни им выдалась возможность съесть печень выдры, жареную на костре?»
Блогера возмутила показанная сцена. Он предположил, что участников шоу можно назвать браконьерами: «Охота на выдр разрешена только осенью и зимой, так что можно считать участников шоу браконьерами».
«Вопрос принципиальный, поскольку правый берег Телецкого озера является частью Алтайского государственного природного заповедника. На территориях заповедников самый строгий охранный режим — запрещены рубка деревьев, рыбалка, охота», — пояснил Goldred и пообещал вычислить по пейзажам точную геолокацию и вернуться к теме позже.
Обзорщик отметил и противоречие в поведении участников: «Напомню, что в прошлом выпуске они безвозмездно отпустили поросенка, сказав, что не готовы пока никого убивать, и буквально через день поймали несчастное дикое животное самым негуманным методом. <…> У них была гречка „всему голова“, рыба, папоротник. Да и сами участники не такие уж стройняшки, чтобы видеть в каждом движущемся предмете еду».
В беседе с ИА «Банкфакс» замдиректора Алтайского заповедника Ольга Юрченко подчеркнула, что о браконьерстве не может идти речи, ведь съемочная группа не посещала охраняемую зону.
«На Телецком озере не вся территория входит в территорию заповедника. Съемки велись не на территории заповедника. Это территория обычного хозяйственного пользования. Браконьерством считалось бы, если бы этот случай произошел на охраняемой территории, на территории заповедника», — сказала она.
Кроме того, отметила представительница природоохранной организации, выдра не является охраняемым животным и не относится к редким исчезающим видам, а потому инцидент было бы правильно рассматривать как случай жестокого обращения с животным.
На этой неделе в США прогремел похожий случай. Участник реалити-шоу, где нужно охотиться на собственную еду, убил и съел в Новой Зеландии охраняемую птицу. Его дисквалифицировали.
Участник шоу «Race to Survive» Спенсер «Корри» Джонс съел крупную нелетающую птицу пастушок-уэка. Она живет лишь в Новой Зеландии и вымерла на большей части страны из‑за изменения климата и увеличения числа хищников.