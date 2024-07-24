МОК определил, где пройдут зимние Олимпиады 2030 и 2034 годов

Международный олимпийский комитет на сессии в Париже определил места проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов.
Игры 2030 года пройдут в двух регионах французских Альп: Овернь, Рона, Альпы и Прованс, Альпы, Лазурный берег. Французское правительство должно предоставить гарантии проведения Олимпиады до 31 декабря 2024 года (сейчас этому мешает процесс смены кабмина страны).
Местом проведения зимних Игр 2034 года МОК выбрал американский Солт-Лейк-Сити. Его заявка была единственной. Столица штата Юта уже принимала зимнюю Олимпиаду в 2002 году.
Сессия МОК проходит в Париже в преддверии летних Олимпийских игр, которые продлятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены на соревнованиях будут представлены в качестве нейтральных атлетов и в ограниченном количестве — 15 человек.
В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо. Летние Игры 2028 года примет американский Лос-Анджелес. В 2032 году олимпийской столицей станет австралийский Брисбен.