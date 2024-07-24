Директор Венецианского кинофестиваля назвал «Джокера-2» одним из самых смелых фильмов последних лет

«Это продолжение истории, но фильм совершенно не похож на первый. Если вы ожидаете того же в плане насилия, вы будете удивлены. Когда я смотрел фильм в Лос-Анджелесе в начале февраля, нас было четверо или пятеро в зале, включая сценариста Скотта Сильвера, и мы были просто поражены, буквально сидели с открытыми ртами в конце. Это более мрачный фильм», — рассказал Барбера.