Директор Венецианского кинофестиваля назвал «Джокера-2» одним из самых смелых фильмов последних лет

Сегодня в 14:05
Фото: кадр из видео с канала Warner Bros. Pictures/YouTube

Итальянский кинокритик и директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера поделился впечатлениями от предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса в интервью Deadline. Куратор назвал картину «одним из самых смелых фильмов в американском кино последних лет».

«Это продолжение истории, но фильм совершенно не похож на первый. Если вы ожидаете того же в плане насилия, вы будете удивлены. Когда я смотрел фильм в Лос-Анджелесе в начале февраля, нас было четверо или пятеро в зале, включая сценариста Скотта Сильвера, и мы были просто поражены, буквально сидели с открытыми ртами в конце. Это более мрачный фильм», — рассказал Барбера.

«Я бы назвал его антиутопическим мюзиклом. Думаю, что это один из самых смелых, дерзких и творческих фильмов в американском кино последнего времени. Мне кажется, он действительно подтверждает, что Тодд Филлипс — один из самых выдающихся современных режиссеров», — добавил он.

Сиквел нашумевшей драмы от создателя «Мальчишника в Вегасе» вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Также на событии покажут «Комнату по соседству» Педро Альмодовара, «Квира» Луки Гуаданьино, «Марию» Пабло Ларраина, «Апрель» грузинской режиссерки Деи Кулумбегашвили, «Малышку» Халины Рейн, «Безмолвное братство» Джастина Курцела и «Бруталиста» Брейди Корбета.

Главные роли в фильме «Джокер: Безумие на двоих» исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. Также в фильме снялись Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган. Мировая премьера ленты состоится 4 октября. 23 июля Warner Bros. Pictures показала новый трейлер картины.

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