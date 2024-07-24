Директор Венецианского кинофестиваля назвал «Джокера-2» одним из самых смелых фильмов последних лет

Итальянский кинокритик и директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера поделился впечатлениями от предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса в интервью Deadline. Куратор назвал картину «одним из самых смелых фильмов в американском кино последних лет».
«Это продолжение истории, но фильм совершенно не похож на первый. Если вы ожидаете того же в плане насилия, вы будете удивлены. Когда я смотрел фильм в Лос-Анджелесе в начале февраля, нас было четверо или пятеро в зале, включая сценариста Скотта Сильвера, и мы были просто поражены, буквально сидели с открытыми ртами в конце. Это более мрачный фильм», — рассказал Барбера.
«Я бы назвал его антиутопическим мюзиклом. Думаю, что это один из самых смелых, дерзких и творческих фильмов в американском кино последнего времени. Мне кажется, он действительно подтверждает, что Тодд Филлипс — один из самых выдающихся современных режиссеров», — добавил он.
Сиквел нашумевшей драмы от создателя «Мальчишника в Вегасе» вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Также на событии покажут «Комнату по соседству» Педро Альмодовара, «Квира» Луки Гуаданьино, «Марию» Пабло Ларраина, «Апрель» грузинской режиссерки Деи Кулумбегашвили, «Малышку» Халины Рейн, «Безмолвное братство» Джастина Курцела и «Бруталиста» Брейди Корбета.
Главные роли в фильме «Джокер: Безумие на двоих» исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. Также в фильме снялись Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган. Мировая премьера ленты состоится 4 октября. 23 июля Warner Bros. Pictures показала новый трейлер картины.