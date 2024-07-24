«Корпоративная презентация с кровью и шутками про члены»: вышли первые обзоры «Дэдпула и Росомахи»

Фильм не относится серьезно ни к смерти, ни к мировому коллапсу, ни к комиксам: их используют лишь для шуток над в целом очень серьезным и депрессивным Росомахой. Даже главный злодей здесь — это лишь функция, бросающая героев в метавселенную, где оставляют умирать все переставшие приносить прибыль прошлые фильмы.