«Корпоративная презентация с кровью и шутками про члены»: вышли первые обзоры «Дэдпула и Росомахи»

Кинокритики выпустили первые рецензии на «Дэдпула и Росомаху». Их реакция получилась смешанной.
На Rotten Tomatoes у супергеройского боевика рейтинг в 80% «свежести». Metacritic и его взвешенный рейтинг дает фильму оценку в 54 балла из 100.
Для сравнения: у первых двух лент о Дэдпуле на Rotten Tomatoes стоит рейтинг в 85 и 84%, а на Metacritic в 65 и 66 баллов соответственно.
Мировая премьера нового проекта в киновселенной Marvel случится завтра, поэтому оценки пользователей пока недоступны. В российских кинотеатрах картина появится не раньше 29 июля в предсеансовом обслуживании.
«Дэдпул и Росомаха» отправляет наемника в красно-черном костюме сквозь Мультивселенную на поиски Росомахи, «якоря» вселенной фильмов «20-й век Фокс». Вслед за гибелью мутанта в «Логане» рушится и мир Дэдпула, поэтому он заручается поддержкой депрессивного героя из параллельного измерения и вдвоем они дают бой Управлению временных изменений.
Empire
Оценка 80/100
Рецензент журнала уверен, что вал шуток, камео и пасхалок точно восхитит поклонников комиксов Marvel, а химия между Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом увлечет скептичных зрителей.
Хотя сюжет о возвращении домой довольно прост, Дэдпул не дает скучать и высмеивает все вокруг себя, а Росомаха получает трогательную и эмоциональную личную историю. На их фоне даже несколько теряется злодейка Кассандра Нова в исполнении Эммы Корин.
Режиссеру Шону Леви удалось выбрать правильный тон повествования и добиться максимального эффекта от гэгов и камео, часть из которых появляется на экране лишь на несколько секунд. Новая картина построена четко вокруг своих персонажей, дает поклонникам то, чего они долго ждали. Критик считает, что именно этого будет достаточно, чтобы дать франшизе новое дыхание.
Variety
Оценка 70/100
Автор издания называет «Дэдпула и Росомаху» самым фансервисным сиквелом под брендом Marvel и выражает мнение, что новая картина может помочь перезагрузить всю франшизу. Он сравнивает ее с «Барби»: как и прошлогодний хит, лента одновременно смеется над собственными продюсерами, создает им приятный имидж и приносит гигантскую кассу.
Фильм не относится серьезно ни к смерти, ни к мировому коллапсу, ни к комиксам: их используют лишь для шуток над в целом очень серьезным и депрессивным Росомахой. Даже главный злодей здесь — это лишь функция, бросающая героев в метавселенную, где оставляют умирать все переставшие приносить прибыль прошлые фильмы.
Критик отмечает, что режиссеру Шоу Леви гораздо лучше удается комедия, чем экшн, и схватки здесь уступают «Дэдпулу-2», а визуальные эффекты и изображения на фоне не выглядят естественными. Впрочем, главное достоинство фильма состоит в том, как нежно и чутко он относится к наследию фильмов «20-й век Фокс».
The Wrap
Оценка 45/100
Критик издания замечает важную перемену в тоне Дэдпула. В прошлых двух фильмах наемник смеялся над циничным популизмом супергеройских картин «20-й век Фокс» — теперь же он приветствует переход в «Дисней» так, будто всегда об этом мечтал.
Это выражается не только в пробивающих четвертую стену шутках, но становится частью сюжета: в самом начале Уэйда Уилсона не берут в Мстители, и он вынужден устроиться на нормальную работу, а потом в дверь стучится УВИ и зовет в киновселенную Marvel.
Хотя на экране есть сцены насилия, а зрителям будет смешно от шуток ниже пояса, как цельное произведение фильм держится не на персонажах или сюжете, а на идее, что Marvel наконец-то сняла фильм с рейтингом «для взрослых», приходит к выводу автор рецензии.
«„Дэдпул и Росомаха“ — это не столько фильм, сколько корпоративная презентация с поножовщиной и шутками про члены. Бесстыдный кусок самодовольства, подпитываемый самоканнибализмом, в котором студия, построившая свою идентичность на супергеройских кроссоверах, наконец-то перестает притворяться и пытаться оправдать их драматически», — сокрушается журналист.
The Telegraph
Оценка 20/100
Главный критик британской газеты видит «Дэдпула и Росомаху» лишь картиной, которая использует самых популярных героев «20-й век Фокс» с целью восстановить репутацию Marvel после прошлогодних провалов и подготовить зрителей к ребуту Капитана Америки, и не впечатлен идеей.
Его раздражение можно понять: с помощью мультивселенной студия возвращает на экран Росомаху, смерть которого сделала «Логан» 2017 года особенным фильмом, и заставляет пару героев искать путь в «священный» таймлайн франшизы. При этом их путь пролегает через мир, где сходятся 20 лет истории супергеройских боевиков, но нет ничего по-настоящему важного. Многочисленные драки персонажей с регенеративными способностями лишь подчеркивают незначительность происходящего.
«Фильм настолько слепо увлечен идеей Marvel как бесконечно увлекательной корпоративной мыльной оперы, что через пять лет мы оглянемся и задумаемся, а был ли в этом вообще хоть какой‑то смысл», — подытоживает рецензент и ставит картине самую низкую оценку среди коллег.