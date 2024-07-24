Зак Эфрон снимется в триллере «Famous» от A24

Картина расскажет о Лэнсе Данквисте — поклоннике, который невероятно похож на своего киноидола Джеймса Дженсена. Герой собирается отправиться в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту и стать знаменитым, чего бы ему это ни стоило. Обе роли в ленте исполнит Эфрон.