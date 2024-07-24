Зак Эфрон снимется в триллере «Famous» от A24

Зак Эфрон вновь объединится со студией A24 для триллера «Famous» от Джоди Хилла — создателя фильмов «Путь ноги и кулака», а также сериалов «Завучи» и «На дне». Об этом рассказал Deadline.
Картина расскажет о Лэнсе Данквисте — поклоннике, который невероятно похож на своего киноидола Джеймса Дженсена. Герой собирается отправиться в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту и стать знаменитым, чего бы ему это ни стоило. Обе роли в ленте исполнит Эфрон.
Фильм основан на нашумевшем одноименном романе Блейка Крауча и адаптирован Чадом Ходжем, который работал над сериалом «Уэйуорд Пайнс».
A24 и Эфрон вновь поработают вместе после драмы «Стальная хватка», в котором актер снялся с Джереми Алленом Уайтом и Харрисом Дикинсоном. Картина не только получила одни из лучших отзывов в карьере Эфрона, но и стала кассовым хитом, собрав в мировом прокате 45 млн долларов.