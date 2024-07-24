Умер Джон Мейолл, легенда британского блюза

Мэйолл родился в Макклсфилде в 1933 году. В подростковом возрасте он начал изучать джаз и блюз, научился играть на фортепиано, гитаре и губной гармошке. После трех лет национальной службы, которая привела его в Корею, он поступил в художественную школу и стал графическим дизайнером, параллельно занимаясь музыкой в группе Blues Syndicate.