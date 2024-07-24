Умер Джон Мейолл, легенда британского блюза

Скончался Джон Мэйолл, основоположник британской блюзовой сцены, давший дорогу величайшим рок-музыкантам XX века, включая Эрика Клэптона и участников Fleetwood Mac, передает The Guardian.
Сообщение о смерти 90-летнего артиста в своем доме в Калифорнии появилось на его официальной странице в инстаграме*.
«Проблемы со здоровьем, вынудившие Джона завершить свою эпическую гастрольную карьеру, наконец-то привели к успокоению одного из величайших в мире воинов дорог», — говорится в публикации.
Мэйолл родился в Макклсфилде в 1933 году. В подростковом возрасте он начал изучать джаз и блюз, научился играть на фортепиано, гитаре и губной гармошке. После трех лет национальной службы, которая привела его в Корею, он поступил в художественную школу и стал графическим дизайнером, параллельно занимаясь музыкой в группе Blues Syndicate.
В 1963 году, в возрасте 30 лет, он переехал в Лондон, чтобы стать профессиональным музыкантом, на фоне ритм-энд-блюзового бума, породившего Rolling Stones, Spencer Davis Group и Animals. В столице он собрал коллектив John Mayall & the Bluesbreakers, где в разное время играли Эрик Клэптон, Питер Грин и Мик Тейлор.
Среди других известных музыкантов, с которыми работал Мейолл, — Джон Макви, Мик Флитвуд, Джек Брюс, Дон «Шугакейн» Харрис, Ларри Тейлор, Джон Хайзман, Дик Хекстолл-Смит, Энди Фрейзер, Джонни Алмонд, Коко Монтойа и Бадди Уиттингтон.
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