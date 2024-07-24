Saluki, Cream Soda и DJ Stonik1917 выступят на фестивале «Круто» на берегу Клязьмы

Фестиваль «Круто» назвал полный лайнап артистов. 10 августа на берегу Клязьмы соберутся более 50 музыкантов и современных художников. Билеты можно найти на «Афише».
Свои DJ-сеты сыграют Saluki, Cream Soda и Turbosh. Кроме них на четырех танцполах будет звучать музыка от Mirèle, DJ Stonik1917, Reptiloid, Izhevski, Алексея Изотова, Димы Ковязина и многих других артистов.
Помимо музыкальных спотов на фестивале расположены арт-объекты от Алисы Горшениной, Кыданы Игнатьевой и еще 10 художников из Москвы и Владимира.
Музыкальная программа мероприятия пропорционально разделена между концертной сценой, танцполом на набережной, танцполом в лесу и диско-клубом.
Также организаторы устроят площадки со спортивными активностями, включающими пинг-понг и шахматы, и фуд-корт с едой от известных ресторанов.
Фестиваль пройдет на базе отдыха «Крутояк» в одноименной деревне Владимирской области, примерно в 140 км от Москвы.