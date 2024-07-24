Второй сезон «Разделения» оказался одним из самых дорогих сериалов в истории

Bloomberg назвал второй сезон научно-фантастического триллера «Разделение» самым дорогим многосерийным проектом в истории. Издание изучило состояние стриминг-сервиса Apple TV+ и суммы, которые он тратит на свои оригинальные проекты.
Как информации СМИ, создатель шоу Бен Стиллер превысил бюджет первого сезона на 40 млн долларов, а продолжение обходится стримингу в более 20 млн долларов за эпизод. Примерно столько же стоит серия «Дома Дракона», однако его популярность сильно превосходит «Разделение».
В целом у Apple TV+ до сих пор большие проблемы с набором аудитории. Стриминг занимает лишь 0,2% от общих просмотров телевидения в Америке.
Несоизмеримые траты на второй сезон вызывают множество вопросов относительно будущего сериала. Компания надеется привлечь как можно больше зрителей с выходом новых серий в январе.