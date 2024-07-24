Второй сезон «Разделения» оказался одним из самых дорогих сериалов в истории

Как информации СМИ, создатель шоу Бен Стиллер превысил бюджет первого сезона на 40 млн долларов, а продолжение обходится стримингу в более 20 млн долларов за эпизод. Примерно столько же стоит серия «Дома Дракона», однако его популярность сильно превосходит «Разделение».