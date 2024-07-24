Захара Прилепина возмутили литературные вкусы россиян: «Вы не живете внутри „1984“ Оруэлла»

Захар Прилепин недоволен тем, что россияне предпочитают антиутопии и хорроры, а не военную литературу. Об этом он рассказал на презентации сборника участникам специальной военной операции на территории Украины, видео оттуда опубликовал Daily Storm.
Писатель обратился к «самому известному молодежному сайту», где пользователи делятся мнением о прочитанных книгах, и обнаружил, что в топе там находятся произведения Рэя Брэдбери, Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла. При этом книги о войне там почти не обсуждали.
«Мы живем в стране, которая победила в самой страшной войне за всю историю человечества. Спустя несколько десятилетий молодые люди в нашей стране не читают книг по этому поводу!» — удивляется писатель.
Увиденное шокировало Прилепина, он назвал вкусы россиян катастрофой и захотел собрать подростков в одном месте и объяснить, что они живут «не внутри Стивена Кинга, не в „1984“ Джорджа Оруэлла, а внутри „Они сражались за Родину“ Шолохова и „Батальоны просят огня“ Юрия Бондарева».
«Эти герои — они и сейчас есть. Они воспроизводят тот же образ жизни и все тот же подвиг. И они сегодня рассказывают о себе», — добавил он.
На той же презентации автор поделился мнением о приговоре Евгении Беркович и Светлане Пертийчук. По его словам, он не понял, в чем состав преступления режиссерки и драматургини.
«Я, честно говоря, не очень понял, в чем там реальный состав преступления. Якобы оправдание ИГИЛ* в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец. То, что я прочитал, меня не убедило в том, что людей реально нужно сажать за такие вещи», — сказал Прилепин.
* Группировка «Исламское государство» признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.