Захара Прилепина возмутили литературные вкусы россиян: «Вы не живете внутри „1984“ Оруэлла»

«Я, честно говоря, не очень понял, в чем там реальный состав преступления. Якобы оправдание ИГИЛ* в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец. То, что я прочитал, меня не убедило в том, что людей реально нужно сажать за такие вещи», — сказал Прилепин.