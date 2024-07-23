Криса Брауна обвинили в нападении на посетителей концерта

Музыканта Криса Брауна обвинили в нападении на группу людей, пришедших на его концерт. Об этом сообщил NME.
Четыре зрителя подали иск против артиста и трех участников его команды в окружной суд округа Харрис. По их словам, Браун и его коллеги Синто Сидж, Омололу Акинлолу и Маркис Конвей «жестоко избили» их без «уважительной причины».
Всех четверых обвинили в нападении и нанесении побоев, а также в пренебрежении и намеренном причинении эмоционального ущерба в отношении Ларри Паркера, Джозефа Льюиса, Чарльза Буша и Дамаркуса Пауэлла.
В иске указывается, что конфликт истцов и ответчиков произошел после того, как первых пригласили в VIP-зону на концерте в Форт-Уэрте вместе с 40 женщинами. Буш, как отмечается в документе, подошел к Брауну, чтобы поздравить его с шоу.
В ходе этой встречи Браун якобы приказал своей команде избить Буша. Буш пытался покинуть зал, но группа работающих на Брауна людей, как утверждается, последовала за ним. Один из мужчин ударил Буша в грудь, другой же, по словам истцов, бросил стул ему в голову.
Браун, как говорят обвинители, скомандовал напасть также на Паркера. В результате музыкант и несколько его знакомых десять минут били мужчину по голове, заявляется в иске. Пауэлл получил удары в плечо, а Льюис — в плечо и грудь. Всем четверым истцам после инцидента потребовалась медицинская помощь.
Ответчиком по иску стала в том числе компания Live Nation, занимающаяся организацией гастрольного тура Брауна. Ее обвинили в «бесстыдном» получении прибыли от выступлений артиста и неспособности «обеспечить безопасность». Истцы требуют возмещения ущерба в размере 50 млн долларов.