Криса Брауна обвинили в нападении на посетителей концерта

В иске указывается, что конфликт истцов и ответчиков произошел после того, как первых пригласили в VIP-зону на концерте в Форт-Уэрте вместе с 40 женщинами. Буш, как отмечается в документе, подошел к Брауну, чтобы поздравить его с шоу.