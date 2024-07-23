Новозеландская актриса Люси Лоулесс, известная по главной роли в сериале «Зена — королева воинов», снимется в сиквеле сериала «Спартак: Кровь и песок». Об этом сообщил Deadline.
Лоуренс вновь сыграет Люкрецию, жену владельца школы гладиаторов Батиата. Актриса исполняла эту же роль в оригинальном шоу. В новом проекте также примет участие Ник Тарабай из актерского состава «Спартака».
Сиквел расскажет альтернативную историю, в которой герой Тарабая Ашур не погибает, а вместо этого получает в дар гладиаторскую школу Батиата за то, что участвовал в подавлении восстания рабов и убийстве Спартака.
В новом сериале, который будет называться «Спартак: Дом Ашура», снимутся, помимо Лоулесс и Тарабая, Грэм Мактавиш, Теника Дэвис, Ямайка Воган, Ивана Бакеро, Джорди Уэббер, Клаудия Блэк, Индия Шоу-Смит и Ли Гилл.
Шоураннером сиквела станет Стивен С. Декнайт, создатель «Спартака». Сериал выйдет на стриминговом сервисе Starz. Он будет «переворачивающим историю, эротичным, захватывающим, похожим на американские горки опытом».