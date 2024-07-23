Питер Динклейдж в образе головореза в трейлере вестерна «Чаща»

На ютуб-канале Tubi опубликовали трейлер фильма «Чаща» («The Thicket»), в котором снялся Питер Динклейдж («Игра престолов», «Сирано»). Проект выйдет в американский кинопрокат 6 сентября, а позднее появится онлайн.
Он расскажет историю из одноименного романа Джо Лансдейла. Действие развернется в начале XX века в Восточном Техасе. В центре окажется Джек Паркер, чьи родители погибли во время эпидемии оспы, дед был убит, а сестра — похищена.
Согласно сюжету, Джек отправится на поиски сестры вместе с харизматичным охотником за головами Реджинальдом Джонсом и сыном бывшего раба, могильщиком Юстасом. Героев ждет эпическое приключение в опасных землях, известных как Чаща.
Роль Джека в фильме исполнил Левон Турман-Хоук. Реджинальда сыграл Динклейдж, а Юстаса — Лесли Грэйс. Джульетт Льюис досталась роль главы банды, похитившей сестру Джка.
В актерский состав вестерна также вошли Эсме Крид-Майлс, Гбенга Акиннагбе, Мэйкон Блэр, Нед Деннехи, Эндрю Шульц, Арлисс Ховард и солист группы Metallica Джеймс Хэтфилд.
Динклейдж выступил сопродюсером картины. Ее режиссером стал Эллиотт Лестер, снявший «Последствия», «Без компромиссов» и «Лунатика».