Видеоигры признали олимпийским видом спорта. МОК проведет первые киберспортивные игры

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет в 2025 году первые Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщили на сайте МОК.
Соревнования пройдут в Саудовской Аравии. «Это действительно новая эра для МОК», — отметил президент организации Томас Бах. Он подчеркнул, что комитет «идет в ногу с темпами цифровой революции».
Теперь видеоигры можно официально считать олимпийским видом спорта. Ранее крупнейшим турниром по киберспорту был чемпионат мира, он также проходил в Саудовской Аравии.
Страна приняла в рамках мирового первенства более 1700 игроков из более чем 80 стран. За соревнованиями следили почти 4 млн болельщиков. Трансляции собралали порядка 1,3 млрд просмотров.
Для организации Олимпийских киберспортивных игр МОК создаст специальную структуру. Она будет финансово независимой от части комитета, занимающейся Олимпийскими играми.