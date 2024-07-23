Видеоигры признали олимпийским видом спорта. МОК проведет первые киберспортивные игры

Вчера в 23:17
Фото: Oleg Gospodarec/Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет в 2025 году первые Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщили на сайте МОК.

Соревнования пройдут в Саудовской Аравии. «Это действительно новая эра для МОК», — отметил президент организации Томас Бах. Он подчеркнул, что комитет «идет в ногу с темпами цифровой революции».

Теперь видеоигры можно официально считать олимпийским видом спорта. Ранее крупнейшим турниром по киберспорту был чемпионат мира, он также проходил в Саудовской Аравии.

Страна приняла в рамках мирового первенства более 1700 игроков из более чем 80 стран. За соревнованиями следили почти 4 млн болельщиков. Трансляции собралали порядка 1,3 млрд просмотров.

Для организации Олимпийских киберспортивных игр МОК создаст специальную структуру. Она будет финансово независимой от части комитета, занимающейся Олимпийскими играми.

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