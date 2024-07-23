Ученые нашли алкогольный напиток возрастом 2,3 тыс. лет. И попробовали его

Китайские ученые во время раскопок гробницы династии Цинь в провинции Шэньси нашли бронзовую бутылку с алкогольным напитком внутри. Их статья опубликована на сайте MDPI.
Напиток оказался возрастом 2,3 тыс. лет. Два исследователя решились отпить его. По их словам, жидкость не имела запаха и была прозрачной, с металлическим привкусом.
Ученые отмечают, что напиток похож на хуанцзю, или «желтое вино» — его готовят из зерен риса, проса или пшеницы при помощи ферментации. Хуанцзю до сих пор производят в Китае.
При этом в древнем «желтом вине» присутствовали также бобовые и ячмень. А в закваске, как показал анализ, использовались дрожжи, бактерии и плесень.
«Китай имеет 9000-летнюю историю производства спирта на основе злаков, причем использование плесени (нитчатых грибов), вероятно, один из самых ранних методов ферментации. Этот метод позже развился в уникальный восточноазиатский заквасочный состав коджи, содержащий зерна, плесень, дрожжи и бактерии», — отмечается в исследовании.
Недавно археологи выяснили, каким было на вкус и запах древнеримское вино. Из‑за того, что напиток закапывали в землю, образовывалось химическое соединение сотолон, которое придавало вину слегка пряный вкус с ароматом поджаренного хлеба и грецких орехов. Богатая же минералами глина, из которой делались сосуда для брожения, обеспечивала ощущение сухости от напитка.