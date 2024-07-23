Ученые нашли алкогольный напиток возрастом 2,3 тыс. лет. И попробовали его

Недавно археологи выяснили, каким было на вкус и запах древнеримское вино. Из‑за того, что напиток закапывали в землю, образовывалось химическое соединение сотолон, которое придавало вину слегка пряный вкус с ароматом поджаренного хлеба и грецких орехов. Богатая же минералами глина, из которой делались сосуда для брожения, обеспечивала ощущение сухости от напитка.