Ученые нашли алкогольный напиток возрастом 2,3 тыс. лет. И попробовали его

Сегодня в 23:00
Фото: Carlos Felipe Ramírez Mesa/Unsplash

Китайские ученые во время раскопок гробницы династии Цинь в провинции Шэньси нашли бронзовую бутылку с алкогольным напитком внутри. Их статья опубликована на сайте MDPI.

Напиток оказался возрастом 2,3 тыс. лет. Два исследователя решились отпить его. По их словам, жидкость не имела запаха и была прозрачной, с металлическим привкусом.

Ученые отмечают, что напиток похож на хуанцзю, или «желтое вино» — его готовят из зерен риса, проса или пшеницы при помощи ферментации. Хуанцзю до сих пор производят в Китае.

При этом в древнем «желтом вине» присутствовали также бобовые и ячмень. А в закваске, как показал анализ, использовались дрожжи, бактерии и плесень.

«Китай имеет 9000-летнюю историю производства спирта на основе злаков, причем использование плесени (нитчатых грибов), вероятно, один из самых ранних методов ферментации. Этот метод позже развился в уникальный восточноазиатский заквасочный состав коджи, содержащий зерна, плесень, дрожжи и бактерии», — отмечается в исследовании.

Недавно археологи выяснили, каким было на вкус и запах древнеримское вино. Из‑за того, что напиток закапывали в землю, образовывалось химическое соединение сотолон, которое придавало вину слегка пряный вкус с ароматом поджаренного хлеба и грецких орехов. Богатая же минералами глина, из которой делались сосуда для брожения, обеспечивала ощущение сухости от напитка.

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