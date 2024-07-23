Хантер Шафер ищет мистическую женщину в трейлере хоррора «Кукушка»

Сегодня в 22:16
Кадр: Neon

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Кукушка» — хоррора от автора «Медиума» Тильмана Зингера, в котором главную роль исполнила звезда «Эйфории» Хантер Шафер.

Актриса сыграла девушку по имени Гретхен, которая переезжает из США к отцу, живущем на курорте в немецких Альпах. Жизнь в окружении новой семьи родителя сама по себе могла стать непростым опытом для девушки.

Однако Гретхен начинают мучить странные звуки и кровавые видения о преследующей ее женщине. Постепенно перед героиней открывается шокирующая тайна, которая касается ее собственной семьи.

Роли в проекте исполнили Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»), Джессика Хенвик («Игра престолов», «Достать ножи-2»), Ян Блютхардт («Медиум»), Мартон Чокаш («Со вкусом можжевельника») и Мила Лье («Доджер»).

Премьера фильма состоится 2 августа. В российском кинопрокате хоррор появится 8 августа.

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