Самый жаркий день за историю наблюдений зафиксировали 21 июля

21 июля стало самым жарким днем за всю историю наблюдений, согласно предварительным данным службы по изменению климата Copernicus. Служба отслеживает глобальные погодные условия с 1940 года.
Средняя глобальная температура в приземном слое воздуха 21 июля достигла 17,09 градуса по Цельсию. Это немного выше предыдущего рекорда — 17,08 градуса, — установленного в июне прошлого года. Волны тепла охватили обширные территории США, Европы и России, отмечает Reuters.
Директор Copernicus Карло Буонтемпо отметил, что начало этой недели может превзойти рекорд воскресенья, поскольку волны тепла продолжают распространяться по всему миру.
В прошлом году рекорд был побит четыре дня подряд — с 3 по 6 июля. Экологи связывают это с изменением климата, вызванным сжиганием ископаемого топлива.
По информации климатологов, каждый месяц, начиная с июня 2023 года оказывается самым жарким на планете с начала наблюдений (по сравнению с соответствующим месяцем предыдущих лет).
Некоторые ученые предполагают, что 2024 год может превзойти год предыдущий, поскольку изменение климата и природное явление Эль-Ниньо, завершившееся в апреле, привели к еще более высоким температурам.