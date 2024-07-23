Участник американского реалити-шоу убил и съел охраняемую птицу в Новой Зеландии

Пастушок-уэка — крупная нелетающая птица, известная задиристым и любопытным характером и живущая лишь в Новой Зеландии. Она вымерла на большей части страны из‑за изменения климата и роста численности хищников. Птица находится под государственной охраной, но на некоторых новозеландских островах на нее можно легально охотиться. За незаконную охоту грозят штрафы до 100 тыс. новозеландских долларов (около 60 тыс. долларов США) или сроки до 2 лет тюрьмы.