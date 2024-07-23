Участник американского реалити-шоу убил и съел охраняемую птицу в Новой Зеландии

Участник реалити-шоу «Race to Survive» Спенсер Корри Джонс убил и съел в Новой Зеландии редкую птицу вида пастушок-уэка, которая находится под охраной. Об этом сообщает Би-би-си.
«Race to Survive» — американское шоу, участники которого в основном вынуждены охотиться на собственную еду. Съемки второго сезона программы проходили в Новой Зеландии.
Спенсер Корри Джонс извинился за свой поступок, сказав, что совершил глупую ошибку и не подготовился к голоду. «Я проявил неуважение к Новой Зеландии, и мне жаль», — отметил он.
Джонс и его товарищ по команде Оливер Дев были дисквалифицированы. По данным Radio New Zealand, участник реалити знал, что нарушает правила.
Пастушок-уэка — крупная нелетающая птица, известная задиристым и любопытным характером и живущая лишь в Новой Зеландии. Она вымерла на большей части страны из‑за изменения климата и роста численности хищников. Птица находится под государственной охраной, но на некоторых новозеландских островах на нее можно легально охотиться. За незаконную охоту грозят штрафы до 100 тыс. новозеландских долларов (около 60 тыс. долларов США) или сроки до 2 лет тюрьмы.