В Московском зоопарке умер жираф-долгожитель Самсон

Сегодня в 21:05
Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке умер жираф-долгожитель Самсон. Ему было 30 лет. О смерти животного сообщили в телеграм-канале зоопарка.

Там отметили, что Самсон прожил долгую жизнь. «30 лет — немало для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков — около 25», — рассказали представители зоопарка.

Они добавили, что «свой последний год Самсон прожил активно», но не дожил две недели до 31-го дня рождения. Самсон Гамлетович Ленинградов «был любимцем абсолютно у каждого посетителя», — вспомнили в зоопарке.

«Самсон приехал к нам в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу стал знаменитостью. Мы росли и взрослели вместе с ним. В зоопарк часто присылали фотографии: маленький ребенок — и маленький жираф. Зоопарк менялся: перестраивались вольеры, приезжали новые обитатели, — а Самсон возвышался над этим, оставаясь неизменно прекрасным».
Сотрудники Московского зоопарка

Жираф изначально обитал в старейшем здании зоопарка, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Самсона любили зоологи и киперы, они «всегда были рядом — ухаживали и развлекали».

По словам работников зоопарка, Самсону «нравилась популярность» у посетителей. «Он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками», — поделились они.

«Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда», — сказали сотрудники.

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