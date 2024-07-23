В Московском зоопарке умер жираф-долгожитель Самсон. Ему было 30 лет. О смерти животного сообщили в телеграм-канале зоопарка.
Там отметили, что Самсон прожил долгую жизнь. «30 лет — немало для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков — около 25», — рассказали представители зоопарка.
Они добавили, что «свой последний год Самсон прожил активно», но не дожил две недели до 31-го дня рождения. Самсон Гамлетович Ленинградов «был любимцем абсолютно у каждого посетителя», — вспомнили в зоопарке.
Жираф изначально обитал в старейшем здании зоопарка, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Самсона любили зоологи и киперы, они «всегда были рядом — ухаживали и развлекали».
По словам работников зоопарка, Самсону «нравилась популярность» у посетителей. «Он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками», — поделились они.
«Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда», — сказали сотрудники.