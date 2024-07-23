В Московском зоопарке умер жираф-долгожитель Самсон

«Самсон приехал к нам в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу стал знаменитостью. Мы росли и взрослели вместе с ним. В зоопарк часто присылали фотографии: маленький ребенок — и маленький жираф. Зоопарк менялся: перестраивались вольеры, приезжали новые обитатели, — а Самсон возвышался над этим, оставаясь неизменно прекрасным».

Сотрудники Московского зоопарка