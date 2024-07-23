НТВ снимет продолжение «Мухтара»

НТВ приступил к съемкам комедийного детектива «Мухтар. Он вернулся». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.
Сиквел расскажет об оперативнике Глебе Котове и его верном псе — внуке и тезке того самого Мухтара. Из‑за серьезной ошибки на опасном задании герои оказываются на грани увольнения, но неожиданно получают второй шанс.
Главные роли исполнят Александр Носик, Дмитрий Кривошеев и молодая восточноевропейская овчарка по кличке Фрам. Режиссеркой выступит Евгения Юстус («Семейный переполох»), для которой сиквел «Мухтара» станет первым телепроектом.
Съемки сериала «Мухтар. Он вернулся» проходят в Москве и Подмосковье. Даты релиза пока нет.
Сериал «Возвращение Мухтара» выходил на НТВ с 2004 по 2019 год. Он состоит из трех частей: «Возвращение Мухтара», «Возвращение Мухтара-2» и «Мухтар. Новый след». В основе телесаги — советский фильм «Ко мне, Мухтар!» 1964 года.