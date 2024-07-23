Девушка-пилот погибла во время попытки пролететь над Ниагарским водопадом

26-летняя девушка-пилот Мелани Джорджер погибла во время попытки пролететь над Ниагарским водопадом. Об этом написала The Guardian.
Мелани пилотировала небольшой самолет Cessna 208B, на котором туристы поднимались в воздух, чтобы совершить прыжок с парашютом. Самолет разбился, после того как все пассажиры покинули его. Мелани же сделать этого не смогла.
Обломки воздушного борта обнаружили примерно в 24 километрах от Ниагарского водопада. Причины аварии пока неизвестны, их выясняет Национальный совет по безопасности на транспорте.
«Моя любимая дочь, мой лучший друг и один из двух источников света в моей жизни скоропостижно скончалась сегодня. Мелани была пилотом и была на пороге осуществления своей мечты — работать в авиакомпании», — поделился отец погибшей девушки Пол Джорджер.
Компания, в которой работала девушка, отказалась от комментариев. Однако свои эмоции в разговоре с журналистами выразил один из парашютистов, оказавшихся в самолете Мелани перед трагедией.
Джеффри Уокер признался, что ему повезло остаться в живых. Свои ощущения он описал словом «сюрреалистические». «Почему этого не произошло, когда я был там, наверху? Почему это не произошло, когда мы все были в самолете?» — сказал парашютист.
Он поблагодарил Мелани за ее работу и заявил, что сочувствует компании, в которой она работала. «Это очень хорошая компания. Я думаю, что они отлично проводили обучение», — отметил Уокер.
Мужчина добавил, что счастлив быть живым, хотя и не знает, почему «Бог оставил на земле» его. «У меня жуткое чувство, ведь я был в том самолете буквально за полчаса до того, как он разбился», — пояснил спортсмен.