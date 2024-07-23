Премьера финального сезона «Чем мы заняты в тени» состоится в октябре

«Тем временем Нандор, Ласло и Надя тоже пересматривают свою жизнь. Когда их бывший сосед по комнате вновь просыпается после 50-летнего сна, они понимают, как мало успели за полвека — ни одной достигнутой цели, ни одной осуществленной мечты, ни одной завоеванной части Нового Света (кроме их улицы и части Эшли-стрит)», — говорится в анонсе.