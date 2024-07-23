Премьера финального сезона «Чем мы заняты в тени» состоится в октябре

Стриминговый сервис FX обозначил дату премьеры шестого и заключительного сезона «Чем мы заняты в тени». Его первая серия выйдет 21 октября, передает Variety.
«После очень недолгого периода в качестве полноценного вампира Гильермо (Харви Гильен) переоценивает свою жизнь. Кто он, если не фамильяр, который сделает все, чтобы угодить своему хозяину в надежде однажды превратиться в вампира?» — гласит официальное описание сезона.
«Тем временем Нандор, Ласло и Надя тоже пересматривают свою жизнь. Когда их бывший сосед по комнате вновь просыпается после 50-летнего сна, они понимают, как мало успели за полвека — ни одной достигнутой цели, ни одной осуществленной мечты, ни одной завоеванной части Нового Света (кроме их улицы и части Эшли-стрит)», — говорится в анонсе.
Помимо Гильена, к своим ролям вернутся Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Марк Прокш и Кристен Шаал. Предыдущий сезон шоу завершился в августе 2023 года. В декабре того же года стало известно, что следующий сезон станет финальным.
За основу сериала «Чем мы заняты в тени», дебютировавшего в 2019 году, взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире.