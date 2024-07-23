Еврокомиссия начала с Арменией диалог о безвизовом режиме

Европейская комиссия начала диалог с Арменией по вопросу либерализации визового режима, говорится на сайте ЕК.
Как только диалог будет завершен, граждане Армении смогут проще и дешевле ездить в Европу на короткие сроки — менее 90 дней в течение любого 180-дневного периода. «Этот процесс поможет Армении в достижении ее долгосрочной цели — безвизового режима с ЕС», — отметили в Еврокомиссии.
Диалог с ЕС о либерализации визового режима предполагает проведение в Армении реформ в важных областях, включая миграцию, погранконтроль, получение убежища, общественный порядок, внешние связи и соблюдение основных прав.
Еврокомиссия будет следить за прогрессом в этих областях и согласится либерализовать визовый режим с Арменией, лишь когда намеченные реформы будут проведены.
Накануне переговоры с Арменией о введении «безвиза» анонсировал Совет ЕС. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян назвал решение историческим и поблагодарил союз за первую военную помощь республике в размере 10 млн евро.
Переговоры об установлении безвизового режима могут затянуться на годы, в случае с Украиной они длились девять лет — с 2012 по 2017 год.
Углубление связей Армении и ЕС происходит на фоне ухудшения отношений республики с Россией. В феврале Ереван и Брюссель договорились начать работу над «амбициозным расширением партнерства», в том числе в сфере безопасности. В марте спикер армянского парламента Ален Симонян поддержал получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.