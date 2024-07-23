Еврокомиссия начала с Арменией диалог о безвизовом режиме

Как только диалог будет завершен, граждане Армении смогут проще и дешевле ездить в Европу на короткие сроки — менее 90 дней в течение любого 180-дневного периода. «Этот процесс поможет Армении в достижении ее долгосрочной цели — безвизового режима с ЕС», — отметили в Еврокомиссии.