Netflix анонсировал четвертый сезон «Бриджертонов». Его главным героем станет Бенедикт Бриджертон

Сегодня в 19:12
Фото: Netflix/YouTube

Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон популярного шоу «Бриджертоны». Новая часть сериала посвящена истории любви вечного холостяка Бенедикта Бриджертона. Дата премьеры пока неизвестна.

В последних сезонах Бенедикт, которого играет Люк Томпсон, отходил на второй план, но теперь он станет следующим из братьев и сестер Бриджертонов, который найдет свою вторую половинку.

Новая часть сериала продолжит события третьего романа одноименной серии Джулии Куинн «Предложение джентльмена». В нем Бенедикт ищет «леди в серебре», которую он встречает на балу-маскараде и которая оказывается женщиной низкого происхождения по имени Софи Беккет.

В описании анонса четвертого сезона Netflix подтвердил, что любовным интересом Бенедикта останется та же женщина. «Несмотря на то что его старший и младший братья счастливы в браке, Бенедикт не хочет остепеняться — пока не встречает пленительную „леди в серебре“ на балу-маскараде своей матери», — говорится в анонсе.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. В центре сюжета — аристократическая семья, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Главные роли в шоу исполнили Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл.

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