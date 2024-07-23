Netflix анонсировал четвертый сезон «Бриджертонов». Его главным героем станет Бенедикт Бриджертон

Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон популярного шоу «Бриджертоны». Новая часть сериала посвящена истории любви вечного холостяка Бенедикта Бриджертона. Дата премьеры пока неизвестна.
В последних сезонах Бенедикт, которого играет Люк Томпсон, отходил на второй план, но теперь он станет следующим из братьев и сестер Бриджертонов, который найдет свою вторую половинку.
Новая часть сериала продолжит события третьего романа одноименной серии Джулии Куинн «Предложение джентльмена». В нем Бенедикт ищет «леди в серебре», которую он встречает на балу-маскараде и которая оказывается женщиной низкого происхождения по имени Софи Беккет.
В описании анонса четвертого сезона Netflix подтвердил, что любовным интересом Бенедикта останется та же женщина. «Несмотря на то что его старший и младший братья счастливы в браке, Бенедикт не хочет остепеняться — пока не встречает пленительную „леди в серебре“ на балу-маскараде своей матери», — говорится в анонсе.
Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. В центре сюжета — аристократическая семья, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Главные роли в шоу исполнили Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл.