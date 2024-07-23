Netflix анонсировал четвертый сезон «Бриджертонов». Его главным героем станет Бенедикт Бриджертон

В описании анонса четвертого сезона Netflix подтвердил, что любовным интересом Бенедикта останется та же женщина. «Несмотря на то что его старший и младший братья счастливы в браке, Бенедикт не хочет остепеняться — пока не встречает пленительную „леди в серебре“ на балу-маскараде своей матери», — говорится в анонсе.