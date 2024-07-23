Полицейские смогут выдворять иностранцев из России без судебного решения

Полицейские получат право запрашивать у госорганов России и иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Иностранцам в режиме высылки запретят покупать недвижимость, транспортные средства, открывать счета в банках и заключать браки.