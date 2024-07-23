Полицейские смогут выдворять иностранцев из России без судебного решения

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит полицейским принимать решения об административном выдворении из России иностранцев и лиц без гражданства. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Сейчас административное выдворение устанавливается судьей, а в случае нарушения при въезде в РФ — должностными лицами погранслужбы.
По новым правилам срок содержания иностранцев, подлежащих административному выдворению, не должен превышать 48 часов.
Полицейские получат право запрашивать у госорганов России и иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Иностранцам в режиме высылки запретят покупать недвижимость, транспортные средства, открывать счета в банках и заключать браки.
В пояснительной записке говорится, что новый закон сократит временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять из России иностранцев, нарушивших российское законодательство.