Полицейские смогут выдворять иностранцев из России без судебного решения

Сегодня в 18:52
Фото: Агентство «Москва»

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит полицейским принимать решения об административном выдворении из России иностранцев и лиц без гражданства. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Сейчас административное выдворение устанавливается судьей, а в случае нарушения при въезде в РФ — должностными лицами погранслужбы.

По новым правилам срок содержания иностранцев, подлежащих административному выдворению, не должен превышать 48 часов.

Полицейские получат право запрашивать у госорганов России и иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Иностранцам в режиме высылки запретят покупать недвижимость, транспортные средства, открывать счета в банках и заключать браки.

В пояснительной записке говорится, что новый закон сократит временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять из России иностранцев, нарушивших российское законодательство.

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