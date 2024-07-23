Минаева, Лала, Zooty Zoot и Женя Медведева: на плошадке Fonbase в Лужниках пройдет женская неделя

Кроме того, 26 июля на Fonbase пройдет большой спортивный квиз, а всю неделю команда Smstretching будет проводить тренировки по бегу, йоге, растяжке и фитбоксингу. Вечерами на площадке также можно будет посмотреть кино: «Фуриосу» с Аней Тейлор-Джой и «Каскадеров» с Райаном Гослингом.