Минаева, Лала, Zooty Zoot и Женя Медведева: на плошадке Fonbase в Лужниках пройдет женская неделя

На площадке Fonbase в Лужниках пройдет неделя, посвященная женщинам в спорте. В ней примут участие известные спортсменки и артистки. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
25 июля двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытой записи подкаста The Flow «Флоу Джоб». Она обсудит с редакторами издания новости культуры, а затем проведет тренировку для всех желающих.
27 июля гостями площадки станут телеведущая Мария Командная, гимнастка Самира Мустафаева и хоккеистка Анастасия Легкодух. Они поучаствуют в дискуссии о том, как женщины преодолевают стереотипы в спорте.
После на Fonbase состоится футбольный турнир среди девушек из школы Girl Power и сборной России. Вечером посетителей ждут концерты звезды лейбла Gazgolder Ксюши Минаевой, героини R&B-авангарда луни аны и певицы Лалы из группы Lovanda.
28 июля скейтеры, брейкдансеры и сноубордисты обсудят на Fonbase, как новообретенная институциализация меняет эти виды спорта прямо сейчас. Модератором обсуждения станет Кирилл Коробков из Absurd Skateboards.
В воскресную программу также войдут трансляция в прямом эфире гонки Гран-при Бельгии Формулы-1 и брейкданс-турнир. В последнем поучаствуют Zooty Zoot из Южной Кореи и российские танцовщики Jamal, Bars и Cyga.
Кроме того, 26 июля на Fonbase пройдет большой спортивный квиз, а всю неделю команда Smstretching будет проводить тренировки по бегу, йоге, растяжке и фитбоксингу. Вечерами на площадке также можно будет посмотреть кино: «Фуриосу» с Аней Тейлор-Джой и «Каскадеров» с Райаном Гослингом.