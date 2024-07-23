Госдума разрешила признавать нежелательными любые иностранные организации

По его словам, прошлая версия закона принималась десять лет назад и касалась только НПО, поскольку еще «было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам». Сейчас в списке нежелательных организаций, который ведет Минюст, 170 пунктов. Для иностранцев, которые участвуют в деятельности этих структур, запрещен въезд в Россию.