Госдума разрешила признавать нежелательными любые иностранные организации

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий признавать нежелательными в России любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы, передает ТАСС.
Ведомство внесло изменения в несколько документов, в том числе в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».
Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки, которые устанавливают ответственность за деятельность таких организаций. За участие в их деятельности может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 4-х лет, а за организацию деятельности — до 6 лет тюрьмы.
Законопроект приняли в первом чтении в начале июня, а инициативу предложили еще в феврале. Ее авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил Пискарев.
По его словам, прошлая версия закона принималась десять лет назад и касалась только НПО, поскольку еще «было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам». Сейчас в списке нежелательных организаций, который ведет Минюст, 170 пунктов. Для иностранцев, которые участвуют в деятельности этих структур, запрещен въезд в Россию.