Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграют в триллере «Умри, любовь моя»

Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс исполнят главные роли в триллере «Умри, любовь моя». Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, сейчас Паттинсон ведет переговоры. Действие грядущего фильма разворачивается в отдаленной сельской местности. Сюжет рассказывает о матери, которая изо всех сил старается сохранить рассудок, борясь с психозом.
Режиссером фильма выступит Линн Рамзи («Что‑то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»). Она также написала сценарий совместно с Эндой Уолшем.
Продюсерами триллера выступили Мартин Скорсезе, Андреа Колдервуд, Жюстин Чиаррокки и Дженнифер Лоуренс. Помощь в производстве оказывает кинокомпания Black Label Media.