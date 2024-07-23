Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграют в триллере «Умри, любовь моя»

Сегодня в 17:49
Фото: Warner Bros., Sony Pictures Releasing

Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс исполнят главные роли в триллере «Умри, любовь моя». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сейчас Паттинсон ведет переговоры. Действие грядущего фильма разворачивается в отдаленной сельской местности. Сюжет рассказывает о матери, которая изо всех сил старается сохранить рассудок, борясь с психозом.

Режиссером фильма выступит Линн Рамзи («Что‑то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»). Она также написала сценарий совместно с Эндой Уолшем.

Продюсерами триллера выступили Мартин Скорсезе, Андреа Колдервуд, Жюстин Чиаррокки и Дженнифер Лоуренс. Помощь в производстве оказывает кинокомпания Black Label Media.

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