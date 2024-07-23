Снуп Догг пронесет олимпийский огонь в Париже

Рэпер пронесет огонь по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где расположена часть Олимпийской деревни, а также стадион «Стад де Франс» и новый Олимпийский центр водных видов спорта. Это произойдет в последние часы перед церемонией открытия Олимпийских игр.
Затем огонь отправится в олимпийский котел в саду Тюильри в центре Парижа, куда он будет доставлен на время проведения Игр. Имя последнего факелоносца еще не объявлено.
Снуп Догг находится в Париже в качестве спортивного ведущего на шоу NBC «Primetime in Paris». Он будет встречаться со спортсменами, их друзьями и семьями, а также «исследовать уникальные достопримечательности, которые может предложить только Париж».