Сооснователь Wildberries рассказал Кадырову о рейдерском захвате компании. Глава ЧР пообещал помочь

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал Рамзану Кадырову о рейдерском захвате компании. Видео их встречи опубликовано в телеграм-канале главы Чечни.
«Дела не очень. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доля примерно одинаковая. Ну, там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor», — заявил Бакальчук.
В ответ Кадыров пообещал сделать все возможное, чтобы «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». По его мнению, «налицо откровенный и наглый рейдерский захват», рычаги которого «находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев».
«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», — написал глава республики.
Накануне о рейдерском захвате Wildberries написали несколько анонимных телеграм-каналов, включая «ВЧК-ОГПУ»*.
Сама Татьяна Бакальчук не считает, речь идет о рейдерском захвате. В своем телеграм-канале она сказала, что сделка с Russ Outdoor была с самого начала согласована с ее супругом.
«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала бизнесвумен. В качестве подтверждения она приложила фотографию, как утверждается, с той встречи.
Wildberries и Russ Outdoor выпустили совместное заявление, в котором объяснили слова Бакальчука «бракоразводным процессом и эмоциональными подробностями».
«Компания Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — цитирует заявление РБК.
Wildberries и группа Russ объявили об объединении 18 июня. Целью сделки компании назвали создание «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия».
Как пояснял РБК, проект направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Совместное предприятие должно помочь в продвижении российских брендов и финансовых инструментов. География поекта, как планируется, охватит Россию, страны СНГ и глобального Юга — Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая.
Источники РБК уточняли, что сделка была согласована и одобрена правительством России. Куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Гендиректором «будущей объединенной группы компаний» должна стать Татьяна Бакальчук, а главным исполнительным директором — глава Russ Роберт Мирзоян, сообщали источники издания.
Маркетплейс Wildberries основан в 2004 году супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. По данным ЕГРЮЛ, 99% компании принадлежит Татьяне, а оставшийся 1% — ее мужу.
*«ВЧК-ОГПУ» внесен Минюстом в реестр иноагентов.