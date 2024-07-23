«Весь мир улыбается вместе с тобой»: вышел новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Warner Bros. Pictures выпустил новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Его премьера состоится 4 октября.
В ролике рассказывается о последствиях первого фильма, когда Артура помещают в психиатрическую лечебницу. Там он впервые встречает Харли и влюбляется в нее. Тем временем за стенами лечебницы сотни людей протестуют в поддержку Джокера и требуют его освобождения.
Харли поддерживает манию Джокера — он снова наносит свой культовый клоунский грим. Еще в видео Джокер и Харли поют «Get Happy» Фрэнка Синатры.
«Артур Флек оказывается в лечебнице Аркхем в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной личностью, Артур не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него», — гласит синопсис.
Известно, что подзаголовок фильма «Безумие на двоих» относится к психиатрическому синдрому, при котором бредовые убеждения или галлюцинации передаются от одного человека к другому.
Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. В фильме также снялись Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган. В режиссерское кресло вернулся постановщик первого фильма Тодд Филлипс.