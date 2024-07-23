«Весь мир улыбается вместе с тобой»: вышел новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Сегодня в 16:12
Фото: Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures выпустил новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Его премьера состоится 4 октября.

В ролике рассказывается о последствиях первого фильма, когда Артура помещают в психиатрическую лечебницу. Там он впервые встречает Харли и влюбляется в нее. Тем временем за стенами лечебницы сотни людей протестуют в поддержку Джокера и требуют его освобождения.

Харли поддерживает манию Джокера — он снова наносит свой культовый клоунский грим. Еще в видео Джокер и Харли поют «Get Happy» Фрэнка Синатры.

«Артур Флек оказывается в лечебнице Аркхем в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной личностью, Артур не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него», — гласит синопсис.

Известно, что подзаголовок фильма «Безумие на двоих» относится к психиатрическому синдрому, при котором бредовые убеждения или галлюцинации передаются от одного человека к другому.

Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. В фильме также снялись Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган. В режиссерское кресло вернулся постановщик первого фильма Тодд Филлипс.

Подробности по теме
У Джокера и Харли Квинн общие галлюцинации? Что показал дебютный трейлер «Джокера-2»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами