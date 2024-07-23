«Весь мир улыбается вместе с тобой»: вышел новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В ролике рассказывается о последствиях первого фильма, когда Артура помещают в психиатрическую лечебницу. Там он впервые встречает Харли и влюбляется в нее. Тем временем за стенами лечебницы сотни людей протестуют в поддержку Джокера и требуют его освобождения.