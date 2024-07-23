В Венеции покажут скивел «Джокера», фильмы Альмодовара и Гуаданьино, картину с Хаматовой

В секции «Горизонты» покажут картину «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса, в которой главные роли сыграли Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин. Лента рассказывает о семейной паре из России, которая вместе с двумя дочерьми переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.