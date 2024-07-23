В Венеции покажут скивел «Джокера», фильмы Альмодовара и Гуаданьино, картину с Хаматовой

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили программу 81-го смотра, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.
В основной конкурс вошел 21 фильм, среди которых «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса, «Комната по соседству» Педро Альмодовара, «Квир» Луки Гуаданьино, «Мария» Пабло Ларраина, «Апрель» грузинской режиссерки Деи Кулумбегашвили, «Малышка» Халины Рейн, «Безмолвное братство» Джастина Курзеля, «Бруталист» Брэйди Корбета.
Откроет фестиваль продолжение фильма «Битлджус» 1988 года. В сиквеле, снятом Тимом Бертоном, снялись Майкл Китон, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи, Дженна Ортега и Уиллем Дефо.
В секции «Горизонты» покажут картину «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса, в которой главные роли сыграли Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин. Лента рассказывает о семейной паре из России, которая вместе с двумя дочерьми переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище.
Во внеконкурсной программе оказались «Сломанная ярость» Такеши Китано, «Облако» Киеси Куросавы, комедийный боевик «Волки» Джона Уоттса с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни.
В документальной секции внеконкурсной программы российско-канадская документалистка Анастасия Трофимова представит картину «Русские на войне». Закроет фестиваль еще одна внеконкурсная картина — L’Orto Americano Джузеппе (Пупи) Авати.