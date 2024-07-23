Госдума ввела уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

При нарушении закона сперва будет грозить административная ответственность. За распространение без маркировки произведений, в которых есть информация о наркотиках, положены штрафы: для физлиц — до 4000 рублей, для должностных лиц и самозанятых — до 30 тыс. рублей, для компаний — до 600 тыс. рублей.