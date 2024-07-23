Госдума ввела уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Госдума приняла в окончательном чтении пакет законопроектов, которые ужесточают наказания за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РБК.
Инициатива запрещает пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы, кино, СМИ и интернете. Под запрет не попадут произведения, созданные до 1 августа 1990 года, когда вступил в силу закон о СМИ Советского Союза.
«Мы пришли к единому мнению, что произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, включая те, которые многократно обсуждались, такие как работы Конан Дойла, Толстого, Булгакова и другие, не должны подвергаться запрету», — пояснил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Произведения, опубликованные после этой даты и содержащие информацию о наркотиках, следует помечать соответствующей маркировкой. Пропагандой также не будут считаться книги, фильмы и песни, в которых наркотики составляют неотъемлемую часть художественного замысла, пообещал Крашенинников.
В законопроекте под пропагандой понимается «информация о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».
При нарушении закона сперва будет грозить административная ответственность. За распространение без маркировки произведений, в которых есть информация о наркотиках, положены штрафы: для физлиц — до 4000 рублей, для должностных лиц и самозанятых — до 30 тыс. рублей, для компаний — до 600 тыс. рублей.
За пропаганду наркотиков штраф для граждан составит до 5000 рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда велась через интернет, штрафы будут выше — до 1,5 млн рублей для компаний.
При двух административных нарушениях за пропаганду в интернете за год, за третье нарушение будет грозить уже уголовная ответственность — от штрафов до двух лет лишения свободы.
Введение уголовной ответственности не поддержали депутаты фракции КПРФ. Депутат-коммунист Юрий Синельщиков отметил, что нарушители будут привлекаться к уголовной ответственности без дополнительного расследования первых административных нарушений. «Участковый вот протокол написал, и давайте этому поверим и на этом основании сделаем уголовное наказание», — пояснил он.
Положения закона начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
В российском законодательстве уже существует административная статья, запрещающая пропаганду и незаконную рекламу наркотиков (6.13 КоАП). Она предполагает штрафы до 1,5 млн рублей. По ней неоднократно штрафовали музыкантов, в том числе Моргенштерна*, Молодого Платона, Петара Мартича и Алексея Вишню.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.