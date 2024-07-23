«Очень кровавый и очень смешной»: появились первые отзывы на «Дэдпула и Росомаху»

«Я только что посмотрела „Дэдпула и Росомаху“, и это было настоящее любовное письмо Marvel к комиксам и их героям, от начала и до конца! Я в полном восторге! Поверьте мне, идите не задумываясь. Не ведитесь на спойлеры. Трейлер ничего нам не раскрыл», — прокомментировала критик Лира Хейл из Remezcla.