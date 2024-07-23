«Очень кровавый и очень смешной»: появились первые отзывы на «Дэдпула и Росомаху»

Долгожданное продолжение франшизы о саркастичном супергерое в исполнении Райана Рейнолдса «Дэдпул и Росомаха» обещает стать главным комиксовым блокбастером года.
Это единственный фильм Marvel, выходящий в 2024-м после прошлогодних и кассово неудачных лент «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Марвел-2». Это лишь подогревает ожидания от предстоящей картины, которая, по мнению многих СМИ, призвана реабилитировать компанию.
Мировая премьера ленты намечена на 25 июля, однако уже 22-го числа в Нью-Йорке картину показали критикам, и многие из них поделились своими первыми впечатлениями в соцсетях. Ранние отзывы журналистов все как один оказались восторженными. Критики назвали боевик «кровавым весельем» и «шагом в правильном направлении для Marvel».
«„Дэдпул и Росомаха“ — это переломный момент для MCU. Это самый большой, смелый и крутой фильм вселенной со времен „Войны бесконечности“ и „Финала“. Райан Рейнолдс и Хью Джекман — тот самый дуэт, которого мы все так долго ждали!» — написал Шон Таджипур из Nerdtropolis.
Редактор The Direct Дэвид Томпсон назвал картину одновременно «самым жестоким» и «самым смешным проектом MCU за всю историю». «Райан Рейнолдс и Хью Джекман в роли этих культовых персонажей — просто невероятно. Фильм не идеален, но это захватывающий кинотеатральный опыт и шаг в правильном направлении для Marvel», — добавил он.
«Да, камео и сюрпризы эпичны, юмор, экшн, кровавые драки и музыка тоже великолепны… но именно уважение и любовь к персонажам покоряют вас», — заявил Эрик Дэвис из Fandango.
«„Дэдпул и Росомаха“ — это чертовски веселое путешествие и эмоциональные качели! Хью и Райан играют исключительные роли, сочетая ностальгию, юмор и чувственность. Фильм говорит о мести, потере, моральной двусмысленности, семье и наполнен восхитительными камео», — поделился автора блога Cryptic HD Quality.
«Я только что посмотрела „Дэдпула и Росомаху“, и это было настоящее любовное письмо Marvel к комиксам и их героям, от начала и до конца! Я в полном восторге! Поверьте мне, идите не задумываясь. Не ведитесь на спойлеры. Трейлер ничего нам не раскрыл», — прокомментировала критик Лира Хейл из Remezcla.
«Начальная сцена, камео, саундтрек и безумный юмор делают фильм самым увлекательным проектом Marvel со времен „Человека-паука: Нет пути домой“. Сюжет в целом мог бы быть и получше, но кого это волнует, когда есть много крови и разъяренный Росомаха?!» — написал сценарист и критик Rotten Tomatos Брэндон Коллинз.
«Фильм настолько захватывающий, насколько вы и ожидаете. Он выдержан в том же тоне, что и предыдущие части франшизы, с очень смешными шутками и сюжетом, который заставит вас смеяться и плакать. Хью Джекман исполняет одну из своих лучших ролей Росомахи. Лента полна сюрпризов, которые, к счастью, не влияют на ход событий», — поделился The Hollywood Handle.
«„Дэдпул и Росомаха“, возможно, самый марвеловский фильм, который Marvel когда‑либо выпускал. Воспринимайте это как хотите. Может, этот Марвел-Иисус и не превращает воду в вино, но он знает, как превратить два часа в самое веселое время в вашей жизни!» — добавил Хантер Фрисен из The Cinema Dispatch.
Официально фильм не появится в российском прокате, однако некоторые кинотеатры уже открыли предпродажу билетов на короткометражку «Полдень», вместе с которым супергеройский боевик покажут в рамках предсеансного обслуживания. Сеансы должны начаться 29 июля.
Ранее в сети появилось множество спойлеров к «Дэдпулу и Росомахе». Их опубликовали журналисты IGN, посмотревшие первые полчаса картины. Кроме завязки сюжета они узнали, какие камео ждут зрителей и как фильм издевается над поклонниками и киновселенной Marvel.
Супергейройский блокбастер Шона Леви должен станет первым фильмом киновселенной Marvel c рейтингом «только для взрослых». Первый трейлер ленты побил рекорд по просмотрам в первые сутки: за 24 часа его посмотрели 365 млн раз, что позволило ему обогнать трейлер картины «Человек-паук: Нет пути домой».