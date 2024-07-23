Михаила Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы

Басманный суд заочно приговорил журналиста и писателя Михаила Зыгаря* к 8,5 года тюрьмы по делу о фейках о российской армии (статья 207.3 УК). Об этом сообщает ТАСС.
Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции писателя или его задержания на территории России. В данный момент он находится за пределами страны.
Поводом для возбуждения дела стал пост Зыгаря в запрещенной соцсети, где он обвинил российских военных в гибели гражданского населения в Буче.
В апреле этого года журналиста объявили в розыск. В октябре 2022-го Зыгарь попал в реестр иноагентов вместе с продюсером Александром Роднянским*, журналистами Александром Плющевым* и Татьяной Фельгенгауэр*, а также бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.
* Михаил Зыгарь, Александр Роднянский, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр и Илья Пономарев внесены Минюстом в реестр иноагентов.