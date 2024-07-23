Михаила Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы

В апреле этого года журналиста объявили в розыск. В октябре 2022-го Зыгарь попал в реестр иноагентов вместе с продюсером Александром Роднянским*, журналистами Александром Плющевым* и Татьяной Фельгенгауэр*, а также бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.