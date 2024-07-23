Экс-редактора манги «Атака титанов» приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство жены

Бывшего редактора манги «Атака титанов» Пак Чжон Хена приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство своей жены Канако.
Первоначально мужчину арестовали в 2017 году, после того как его супруга была найдена мертвой в их совместном доме 9 августа 2016 года.
Сначала Пак Чжон Хен заявил на допросе, что его жена «упала с лестницы», но изменил свою версию, после того как вскрытие показало, что причиной ее смерти стало удушье от давления на шею.
Мужчина отметил, что Канако покончила с собой, повесившись на перилах лестницы с помощью своего пиджака. По его словам, изначально он изменил версию из‑за нежелания говорить своим детям, что их мать совершила самоубийство.
Когда показания Пака о самоубийстве были оспорены в суде, он заявил, что его жена вела себя агрессивно и у нее был нож. Пак утверждал, что пятна крови, найденные в спальне, были результатом того, что ему пришлось удерживать Канако. Он заявил, что услышал шум за дверью, а позже обнаружил, что она покончила с собой.
После вынесения приговора судья счел доводы Пак Чжон Хена недостоверными: «Это слишком внезапно и неестественно, что жена потеряла сознание, затем передвигалась так, что подняла шум, а затем покончила жизнь самоубийством».