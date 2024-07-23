Экс-редактора манги «Атака титанов» приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство жены

Когда показания Пака о самоубийстве были оспорены в суде, он заявил, что его жена вела себя агрессивно и у нее был нож. Пак утверждал, что пятна крови, найденные в спальне, были результатом того, что ему пришлось удерживать Канако. Он заявил, что услышал шум за дверью, а позже обнаружил, что она покончила с собой.