Сергей Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей

Сегодня в 13:17
Фото: «Бизнес-секреты»/YouTube

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей. Такую сумму подсчитало РИА «Новости» на основе базы данных судебных приставов и других документов.

По данным агентства, в период с 2007 по 2017 год в отношении мошенника было выдано более 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей.

Из них 219 тыс. составлял долг за госпошлины, а более 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Мавроди умер в Москве 26 марта 2018 года в возрасте 62 лет от сердечного приступа. В 1989 году он основал крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду — «МММ». Потерпевшими по делу признали более 10 000 человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценили более чем в 110 млн рублей.

В 2003 году Мавроди арестовали за мошенничество в особо крупных размерах. В 2007 году его приговорили к 4,5 года колонии, но вскоре он вышел на свободу, так как большую часть срока отсидел в СИЗО.

В январе 2011-го Мавроди вновь создал пирамиду «МММ-2011», которая рухнула через несколько месяцев. Тогда он обещал гражданам, вложившимся в пирамиду, ежемесячную прибыль 20%, а инвалидам и пожилым людям — 30%.

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