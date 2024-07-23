Сергей Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей

Мавроди умер в Москве 26 марта 2018 года в возрасте 62 лет от сердечного приступа. В 1989 году он основал крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду — «МММ». Потерпевшими по делу признали более 10 000 человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценили более чем в 110 млн рублей.