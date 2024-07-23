В Японии покажут четыре российских сериала

Сегодня в 11:19
Фото: НМГ

Японская компания MiruAsia приобрела права на показ четырех оригинальных российских сериалов «НМГ Студии». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Речь идет о таких проектах, как «Домашнее поле», «Балет», «Happy End» и «The Телки». Art Pictures Distribution подчеркивает, что это первая сделка на данную территорию за последние семь лет.

Все сериалы появятся на местных онлайн-платформах Японии. Также польская компания Media4Fun приобрела права на криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова.

Ранее эта же компания заключила сделки на триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко и сериал «Плакать нельзя».

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