«Ученик» про Дональда Трампа выйдет в российский прокат

Сегодня в 10:56
Фото: Head Gear Films

В российский прокат выйдет фильм «Ученик» Али Аббаси. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Премьера «Ученика» состоится 24 октября, в разгар президентских выборов США. Права на ленту приобрела Arna Media. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера Кино».

«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших», — гласит официальный логлайн.

В фильме снялись Себастьян Стэн и Мария Бакалова, а также обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг. Он сыграет Роя Кона — юриста, который помогал Трампу.

Ранее представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что они подадут судебный иск, «чтобы опровергнуть вопиюще ложные утверждения этих притворных режиссеров».

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