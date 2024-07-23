«Ученик» про Дональда Трампа выйдет в российский прокат

Премьера «Ученика» состоится 24 октября, в разгар президентских выборов США. Права на ленту приобрела Arna Media. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера Кино».
«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших», — гласит официальный логлайн.
В фильме снялись Себастьян Стэн и Мария Бакалова, а также обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг. Он сыграет Роя Кона — юриста, который помогал Трампу.
Ранее представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что они подадут судебный иск, «чтобы опровергнуть вопиюще ложные утверждения этих притворных режиссеров».