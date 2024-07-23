«Ученик» про Дональда Трампа выйдет в российский прокат

«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших», — гласит официальный логлайн.