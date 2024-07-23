Вышел трейлер второго сезона сериала «Дорога в тысячу ли»

Сегодня в 09:59
Фото: Apple TV

Apple TV опубликовал трейлер второго сезона сериала «Дорога в тысячу ли». Его премьера состоится 23 августа.

«Твой дедушка всегда хотел, чтобы я летала», — говорит Сунджа своему сыну Ноа Бэку в трейлере, когда на поле, где работают Сунджа и ее невестка Кёнхи, запускают воздушного змея. Затем Сунджа и Кёнхи смотрят вверх и видят, как в сторону их родного города Осака летят бомбардировщики.

Сериал «Дорога в тысячу ли» основан на одноименном романе Мин Джин Ли. Это захватывающая и трогательная история любви и выживания четырех поколений семьи.

В первом сезоне зрители знакомятся с Сунджей, когда она еще живет в Корее, и она влюбляется в Ко Хансу, который отказался быть с ней, когда она забеременела. Тогда появился проповедник Исак, который предложил Сундже выйти за него замуж. От Исака у Сунжи родился второй сын — Мозасу Бик.

Во втором сезоне также снимаются Юх Чжон Юн, Анна Саваи, Хан Чжун У и Сунгкю Ким. Создатель и сценарист Су Хью выступает в качестве исполнительного продюсера.

Подробности по теме
«Дорога в тысячу ли»: какой вышла экранизация бестселлера о семье на фоне истории XX века
Расскажите друзьям
Теги:
Apple
Люди:
Юн Чжон
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами