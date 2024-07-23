Вышел трейлер второго сезона сериала «Дорога в тысячу ли»

Apple TV опубликовал трейлер второго сезона сериала «Дорога в тысячу ли». Его премьера состоится 23 августа.
«Твой дедушка всегда хотел, чтобы я летала», — говорит Сунджа своему сыну Ноа Бэку в трейлере, когда на поле, где работают Сунджа и ее невестка Кёнхи, запускают воздушного змея. Затем Сунджа и Кёнхи смотрят вверх и видят, как в сторону их родного города Осака летят бомбардировщики.
Сериал «Дорога в тысячу ли» основан на одноименном романе Мин Джин Ли. Это захватывающая и трогательная история любви и выживания четырех поколений семьи.
В первом сезоне зрители знакомятся с Сунджей, когда она еще живет в Корее, и она влюбляется в Ко Хансу, который отказался быть с ней, когда она забеременела. Тогда появился проповедник Исак, который предложил Сундже выйти за него замуж. От Исака у Сунжи родился второй сын — Мозасу Бик.
Во втором сезоне также снимаются Юх Чжон Юн, Анна Саваи, Хан Чжун У и Сунгкю Ким. Создатель и сценарист Су Хью выступает в качестве исполнительного продюсера.