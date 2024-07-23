Вышел трейлер второго сезона сериала «Дорога в тысячу ли»

В первом сезоне зрители знакомятся с Сунджей, когда она еще живет в Корее, и она влюбляется в Ко Хансу, который отказался быть с ней, когда она забеременела. Тогда появился проповедник Исак, который предложил Сундже выйти за него замуж. От Исака у Сунжи родился второй сын — Мозасу Бик.