В Турции погибла российская блогерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня

Сегодня в 02:02
Фото: tanechkaozolina

В Турции погибла российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Анадолу».

Девушка попала в аварию. По информации СМИ, ее мотоцикл столкнулся на трассе между городами Секе и Милас с другим мотоциклом. Вторым транспортным средством управлял мужчина по имени Онур Обут.

Обут пережил столкновение. Его госпитализировали в больницу Миласа. Озолина же скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Согласно данным агентства IHA, Озолина и Обут не столкнулись друг с другом, но действительно попали в ДТП. Оба мотоциклиста, как утверждает медиа, въехали в фуру, после чего один из них врезался в барьер на обочине, а другой — в разделительный барьер.

Татьяна Озолина известна благодаря своим популярным блогам. На ютубе за девушкой следили почти 2 млн подписчиков, в инстаграме* — 962 тысячи, в телеграме — более 22 тысяч, в соцсети «ВКонтакте» — свыше 62 тысяч.

Озолина выкладывала в соцсетях обзоры своих мотопутешествий, делилась деталями обслуживания своего мотоцикла, а также эффектными фото. Ее называли самой красивой мотоциклисткой России.

В Турцию МотоТаня приехала в середине июля. Девушка с другом посетила Стамбул, Анкару. Последние фотографии в день своей гибели блогер опубликовала из Измира. У Татьяны остался сын, в июне ему исполнилось 13 лет.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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