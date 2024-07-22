В Турции погибла российская блогерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня

Согласно данным агентства IHA, Озолина и Обут не столкнулись друг с другом, но действительно попали в ДТП. Оба мотоциклиста, как утверждает медиа, въехали в фуру, после чего один из них врезался в барьер на обочине, а другой — в разделительный барьер.